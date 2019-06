Reconocen en Granma a colectivos destacados

Bayamo, Cuba. – Cientos de bayameses reafirmaron en chequeo de emulación celebrado en la capital de Granma, que esa provincia va por más en todos los sectores, desde ahora, y luego de la celebración del acto nacional por el 26 de Julio en Bayamo.

La dirección del Partido Comunista de Cuba encabezada por su primer secretario, Federico Hernández, y Manuel Sobrino, presidente del Gobierno provincial, entregaron a centros de Bayamo la condición En 26.

Por sus aportes, la Empresa Agropecuaria La Bayamesa, la Cremería Las Torres, y la dirección municipal de Deportes merecieron la categoría alegórica a la gesta moncadista.

Además se proclamó En 26 a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Batalla de Peralejo y al Restaurante La Cubana, sitio en el que estuvo Fidel a su paso hacia Santiago de Cuba para asaltar el Moncada.

Celebrar el 26 de Julio en Granma da más ánimo para seguir trabajando y produciendo, dijo el campesino Wilber Arias Escobar, integrante de la Cooperativa de créditos y servicios Mario Alarcón de Bayamo.

Añadió que le puso a su finca Las Delicias, porque eso es para él producir para el pueblo, como lo solicita la dirección del país, para tener más alimentos y sustituir importaciones.

Una caballería de tierras muy buenas y bajo riego por gravedad tiene el anapista Wilber Arias, quien tras cultivar frijoles con buenos rendimientos, siembra plátano vianda Enano Guantanamero de alto potencial.

Ese campesino granmense estima que Cuba no merece que el imperio arrecie su bloqueo al aplicar la Ley Helms Burton, pues los cubanos, además de revolucionarios, somos solidarios con el mundo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.