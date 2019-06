Reconocen a Fiscalía Provincial de La Habana (+ Fotos)

En el marco de la celebración por el Día del Jurista el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, Reinaldo García entregaron la placa 500 Aniversario a la Fiscalía Provincial de la ciudad.

Torres Iríbar expresó que su lucha contra el delito, indisciplinas, corrupción e ilegalidades y el trabajo de prevención que realizan los hizo merecedores de esa placa, pues son ejemplos de revolucionarios.

Durante su intervención, el Primer Secretario del Partido en la Provincia, exhortó a los juristas de la ciudad a seguir cumpliendo con su labor y hacer por la Habana lo más grande.

En nombre de los trabajadores de la Fiscalía de la capital, Arletis Rojas ratificó el apoyo incondicional de los profesionales del sector a la Revolución y su compromiso a continuar defendiendo nuestros principios.

