Recibe Canciller cubano a directiva de la Asociación de Estados del Caribe

La Habana, Cuba. – El canciller Bruno Rodríguez Parrilla recibió este lunes a June Soomer, Secretaria General de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), quien se encuentra en La Habana invitada a la Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCUBA).

Una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que durante el cordial encuentro, Rodríguez Parrilla ratificó el compromiso de Cuba con el Caribe y la AEC en particular.

Asimismo, significó la importancia de avanzar en el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la OCTAVA Cumbre de la asociación efectuada recientemente en Nicaragua.

Agrega el texto que la Secretaria General de la AEC destacó la contribución de Cuba en los trabajos de la organización para su revitalización. Por la parte cubana estuvo presente el director general de América Latina y el Caribe del Minrex, Eugenio Martínez Enríquez.

