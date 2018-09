Rechazan teoría sobre supuestos incidentes a diplomáticos estadounidenses

Reconocidos expertos cubanos y de instituciones científicas de Estados Unidos intercambiaron nuevamente en Washington sobre los supuestos incidentes de salud en diplomáticos de ese país en La Habana.

La delegación isleña conversó también con el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y el congresista de ese mismo partido Rick Crawford, miembro del Grupo de Trabajo sobre Cuba de la Cámara Baja.

A casi dos años de los incidentes acústicos reportados por diplomáticos en la embajada en La Habana, no existen causas ni responsables, pese a lo cual la Administración del presidente Donald Trump ha deteriorado aún más las relaciones entre ambos países.

El Departamento de Estado redujo su personal en La Habana, mantiene muy restringidos sus servicios consulares y recomendó mayores precauciones a los ciudadanos de ese país que deseen visitar la Isla.

