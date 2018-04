Ratificarán alianza obrero campesina en el 1ro de Mayo

Santiago de Cuba, Cuba.- Rafael Santiesteban, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), ratificó, en Santiago de Cuba, la activa participación de sus miembros en los festejos por el Primero de Mayo.

Durante un intercambio con una representación de ex dirigentes de la ANAP de la provincia santiaguera, Santiesteban dijo que se discute y evalúa un llamamiento de la organización para potenciar la movilización a plazas y tribunas junto al barrio, la comunidad y la familia.

En saludo al Día Internacional de los Trabajadores impulsan la producción de alimentos y en renglones que aporten más a la economía del país, acciones incluidas en la emulación.

Luis Vinent, presidente de la ANAP en Santiago de Cuba, informó sobre el cumplimiento de los objetivos de trabajo y el cumplimiento de los indicadores económicos, sociales y políticos del movimiento.

