Ratifican a América Latina y el Caribe como Zona de Paz

Guantánamo, Cuba. – El VI Seminario Internacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras que inicia hoy en Guantánamo ratificará la proclamación de 2014 de América Latina y el Caribe como zona de Paz, aseguró a Radio Reloj el presidente del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos, Silvio Platero.

Agregó que esa declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se confirmará en un complejo contexto en el que Estados Unidos mantiene un combate abierto y desenmascarado contra nuestra región.

Platero subrayó que eso demostrará la fortaleza que tiene la paz en esta área, donde hay 76 bases militares yanquis, mecanismo que amenaza la seguridad de los pueblos y pretende someterlos.

El titular del Movimiento Cubano por la Paz precisó que en el Seminario también se abordará el escenario en el Medio Oriente.

