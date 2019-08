Ramón Paz Borroto, inclaudicable soldado de la Revolución

La Habana, Cuba. – El General de Ejército Raúl Castro, en el prólogo del libro Ramón Paz Borroto, en la forja de una proeza, expresa: En medio de aquella epopeya, entre los jefes a los que Fidel se dirigía y encargaba las acciones más complejas y riesgosas estaba Ramón Paz Borroto con una disposición a toda prueba.

El texto, escrito por Alberto Alvariño, Mílder Álvarez y Cecilio Jiménez, se presenta hoy a las 10:00 de la mañana en la Biblioteca Rubén Martínez Villena, en la Plaza de Armas, en La Habana Vieja.

Raúl agrega en el prólogo que no resultó un hecho fortuito que Fidel recordara a Paz y lo destacara entre los primeros cada vez que venían a su memoria aquellos días del rechazo de la ofensiva de la tiranía en el verano de 1958.

Ramón Paz Borroto, en la forja de una proeza es una joya editorial de Verde Olivo que retrata el coraje del Ejército Rebelde en la lucha contra Batista.

