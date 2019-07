Ramiro Valdés comprobó marcha de inversiones en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez recorrió este viernes el Poligráfico villaclareño sometido a un cambio tecnológico, cuya inversión marcha al 58 por ciento de ejecución.

El también vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros constató allí el avance del montaje de los sistemas de climatización, ventilación y contra incendios, cuyo cronograma constructivo marcha sin contratiempos.

En su periplo por Villa Clara, el Héroe de la República de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, visitó la Textilera de Santa Clara, donde se interesó por los tejidos destinados al uniforme escolar, gasas quirúrgicas e hilos, y otras telas dirigidas a varios sectores.

Ramrio Valdés también evaluó los trabajos que se realizan en la Planta Cloro Sosa para su puesta en marcha, y en la Bioeléctrica del central Héctor Rodríguez, ambos en Sagua la Grande.

