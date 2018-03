Quemado de Güines y Manicaragua a la vanguardia en la recuperación

El Partido y Gobierno en Villa Clara otorgó la condición de municipios que marchan a la vanguardia en la recuperación a Quemado de Güines y Manicaragua, por sus resultados en distintas actividades tras el paso del huracán Irma.

Quemado de Güines se destaca en la reanimación de la agricultura con la reposición de tierras dedicadas al cultivo del plátano y otros de ciclo corto; mientras Manicaragua sobresale en la recuperación de viviendas y la producción de alimentos.

Como parte del sistema emulativo establecido en Villa Clara para impulsar tareas de los sectores de la economía, los servicios, y la esfera social, el municipio de Placetas recibió la condición de estable.

La iniciativa, a tono con el Programa Villa Clara con todos, pretende estimular el quehacer de los territorios con la participación popular y de colectivos obreros.

