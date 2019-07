Que cada cuentapropista declare a sus trabajadores contratados

La Habana, Cuba. – La Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, alerta a los contribuyentes con trabajadores contratados, que acudan a su municipio a declararlos, como establece el Decreto-Ley 354 del 2018.

Ello se debe a que, como se anunció en su momento a tono con el proceso de reordenamiento del trabajo por cuenta propia, se elimina la exoneración del pago del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo de las primeras 5 personas contratadas.

Recuerda la ONAT que para ese pago existe una base mínima, con referencia al salario medio mensual de cada territorio, y el tipo impositivo es del 5 por ciento.

Si usted es cuentapropista y está en esa situación, declare en la entidad tributaria de su municipio los trabajadores contratados, y así cumple un deber ciudadano, y a su vez evita sanciones.

