Próximos a concluir trabajos de remodelación en Demajagua

Manzanillo, Cuba. – En las próximas horas quedará acondicionado el sitio histórico Demajagua en la localidad de Manzanillo, para celebrar el venidero miércoles el acto nacional, por el inicio desde ese lugar de las Guerras por la independencia de Cuba que encabezó Carlos Manuel de Céspedes.

En ese sitio se amplió el Museo y le fueron incorporados nuevos objetos, medios informáticos, en tanto que se terminaron y prestan servicios una cafetería y una tienda de comercio minorista.

Como parte de las celebraciones por el 10 de Octubre, se realizó este viernes la Exposición Logros de la Revolución en el Parque Céspedes de Manzanillo, y actuó la compañía infantil La Colmenita en la Plaza La Concha.

Manzanilleros y visitantes acudirán este sábado a la Feria Provincial Agropecuaria, Comercial y Recreativa, a todo lo largo de su Malecón y en el área del Bosque, y bailarán en la noche con la Banda de Cándido Fabré.

