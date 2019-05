Presidente cubano recuerda al héroe nacional José Martí

La Habana, Cuba.- El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, recordó este domingo al Héroe Nacional José Martí, quien cayó en combate un día como hoy hace 124 años.

En su cuenta de la red social Twitter escribió: El primer pensamiento de este día, para Martí, ángel a caballo que cae con los pobres de la tierra el 19 de mayo de 1895; sus ideas salvan a Cuba y guían la pelea.

Otro mensaje del dignatario dice: En carta a su amigo, el periodista Fausto Teodoro de Aldrey, Martí escribió: Deme Venezuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo. En Cuba hoy Venezuela tiene millones de hijos para servirle, porque de América somos hijos y a ella nos debemos.

Imposible olvidar hoy que en su carta testamento, Martí escribió: Sé desaparecer. Pero NO desaparecería mi pensamiento. Fidel lo cumplió, termina el texto de Díaz-Canel en Twitter.

