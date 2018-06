Premiados del Concurso de Periodismo 26 de Julio

La dirección nacional de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, dio a conocer los premiados este año del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio.

El jurado del certamen dedicado al Aniversario 65 de la gesta del Moncada y al 55 de la UPEC, analizó más de 600 obras de los distintos géneros periodísticos y modalidades de la prensa.

La doctora en Ciencias de la Comunicación Zenayda Costales, al frente del Concurso, felicitó a los ganadores y al jurado por su labor en virtud de distinguir a los que ofrecen al público un periodismo veraz, crítico y objetivo.

Los premiados en Radio son Miozotis Fabelo de Camagüey, Orlando Amaro de Santiago de Cuba, Yirmara Torres de Matanzas, Dairon Caballero de Radio Habana Cuba, Abel Falcón de Villa Clara, Yilian González de Radio Habana Cuba, Angélica Paredes de Radio Rebelde y Raúl Menchaca, de Radio Reloj.

