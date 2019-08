Por un servicio de calidad

La Habana, Cuba. – La Habana acogerá del 16 al 18 de octubre la IX edición del Taller de Atención Ciudadana, Protección al Consumidor, Comunicación Institucional y Calidad del Ministerio de Comunicaciones, CALIPROT 2019.

Bajo el lema Por la cultura del detalle en los servicios a los ciudadanos, el taller estará dedicado al Aniversario 500 de La Habana y al Correo Cubano.

El portal web del Ministerio de Comunicaciones destaca que ese evento se ratifica como espacio para socializar buenas prácticas, compartir experiencias y contribuir al perfeccionamiento de la calidad y la gestión integrada de procesos, con enfoque a los ciudadanos.

El Comité Organizador de la cita convoca a todos los profesionales, especialistas, investigadores, estudiantes y trabajadores estatales y no estatales interesados en participar a presentar sus trabajos antes del venidero 16 de septiembre.



