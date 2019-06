Por un mundo mejor (+Fotos)

Más de 200 representantes de los movimientos campesinos, indígenas y afrodecendientes de nuestro continente participan hoy en la V Asamblea de Mujeres que se realiza en Cuba, como parte del VII Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.

Reunidas en Güira de Melena, las féminas debaten sobre la lucha contra el patriarcado, el capitalismo y las vías para construir un feminismo campesino que logre eliminar las desigualdades existentes, explicó la dominicana Juana Ferrer.

Afirmó que la realización de la Asamblea de Mujeres en Cuba constituye una reafirmación a continuar resistiendo y apoyar a los gobiernos progresistas de la región que hacen frente al imperialismo.

Por su parte, la brasileña Iridiani Seibert destacó que la Revolución cubana es el ejemplo de la sociedad socialista que todos quieren construir en el resto de los pueblos latinoamericanos.

