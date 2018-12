Pinar del Río avanza en la siembra de tabaco

Pinar del Río, Cuba. – Los vegueros de Pinar del Río sobrepasan ya la mitad del programa de siembra de tabaco correspondiente a la presente campaña, esfuerzo que en el contexto político está dedicado al Aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

Hasta la fecha los hombres y mujeres del campo lograron sellar más de 10 mil 800 hectáreas de ese cultivo, entre ellas se incluyen las destinadas a la variedad Virginia que abastecerá a la futura fábrica de cigarrillos de Mariel.

En total los vegueros de Pinar del Río se proponen plantar 20 mil hectáreas de tabaco, considerada la mayor superfie que un territorio a escala nacional dedica al cultivo de la solanácea, uno de los renglones exportables insignéas de Cuba.

Los campesinos acelaran las siembras, con el fin de dejar para enero la menor área posible y aprovechar el clima favorable a los rendimientos y calidad de las hojas.

