Ordenando el trabajo por cuenta propia

La Habana, Cuba. – El próximo sábado es el último día para que los trabajadores por cuenta propia, en ejercicio de determinadas actividades, actualicen su situación fiscal, como establece el proceso de reordenamiento iniciado el 7 de diciembre último para ese sector no estatal.

Las actividades que deben hacerlo son Agente de Telecomunicaciones, Tenedor de Libros, Mecanógrafo, Fregador-engrasador de equipos automotores, Ponchero, Instructor de automovilismo y Cerrajero.

Quienes ejerzan alguna de esas modalidades tendrán la obligación de acudir a las oficinas municipales de la Administración Tributaria, ONAT, con fecha tope el 20 de julio, a actualizar su situación fiscal, pues hay cambios en su régimen de tributación.

En esas entidades los contribuyentes también podrán aclarar cualquier duda al respecto, o solicitar información adicional en formato digital.

