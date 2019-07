No al injerencismo (+Fotos)

Un reclamo unánime a favor de la no intervención, el respeto a la soberanía y la libertad de los pueblos caracterizó el panel La Solidaridad Latinoamericana y Caribeña en defensa de las causas justas y por la paz, realizado en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, de Caimito.

La vicepresidenta primera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Noemí Rabasa, al presentar el panel explicó a la Brigada Europea de Solidaridad que los pueblos representados en él sufren hoy una arremetida imperial despiadada.

Representantes de Palestina, Brasil, Venezuela, Puerto Rico y la República Árabe Saharaui Democrática denunciaron el injerencismo y las agresiones de todo tipo que el imperialismo yanqui provoca con una guerra no convencional y de desgaste a esos pueblos.

Entre los propósitos de la Brigada Europea de Solidaridad está profundizar en la realidad cubana y divulgarla en sus países.

