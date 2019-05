Ministro cubano denuncia ley garrote de Estados Unidos

El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, denunció hoy las nuevas medidas de Estados Unidos contra su país y destacó el aislamiento internacional de Washington.

El rechazo a ley garrote es amplio y mundial, solo algunos en Estados Unidos no lo entienden, en Cuba no hay miedo, escribió el funcionario en su cuenta en Twitter en alusión a la activación del Título III de la Ley Helms Burton.

Ese acápite permite a nacionales estadounidenses demandar ante la justicia de ese país a personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución cubana.

El titular cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera cuestionó las primeras demandas en la vecina nación que afectan a la compañía de cruceros Carnival Cruise Lines.

