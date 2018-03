Mercado cubano atractivo para la inversión extrajera

La Habana, Cuba.- En busca de elevar las capacidades productivas, satisfacer la demanda del mercado interno y sustituir importaciones de alimentos, se presentó en la Feria Internacional Agroindustrial y Alimentaria, de Rancho Boyeros, la cartera de oportunidades del sector.

La especialista comercial de la dirección de mercado de la Corporación Alimentaria S.A., Caterine Palomo, informó que la sociedad tiene proyectos bien definidos en el portafolio dirigidos a lograr los encadenamientos productivos.

Afirmó que entre ellos destacan los relacionados con la producción de carne de cerdo, que va desde la cría porcina hasta la elaboración de embutidos y su comercialización, además de los encaminados a la elaboración de conservas.

Palomo significó que actualmente negocian proyectos para el procesamiento de lácteos y la obtención de queso, yogurt, mantequilla con el fin de sustituir importaciones.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.