Los precios no pueden subir en Matanzas ni un centavo

Matanzas, Cuba. – La presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Matanzas, Tania León, declaró en un encuentro con directivos de empresas locales y nacionales y organismos de la economía que los precios no pueden incrementarse.

La también miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba precisó que el incremento de los precios, no puede desestimular a quienes trabajan en el sector presupuestado, exhortando a denunciar dónde se detecten violaciones.

Los participantes en el evento recibieron informaciòn actualizada de los principales indicadores económicos de la provincia en la cual se cumplen y sobrecumplen los ingresos por encima de lo planificado.

El primer secretario del Partido en Matanzas instó a enfrentar las ilegalidades e indisciplinas sociales, responder a las inquietudes del pueblo, producir para satisfacer los planes económicos, y convertir a la provincia en la más productiva de Cuba.

