Llegan turistas italianos a balneario del oriente cubano

Camagüey, Cuba.- Con la llegada de un centenar de turistas italianos al balneario de Santa Lucía, situado al norte de la oriental ciudad de Camagüey, comenzaron los vuelos regulares al aeropuerto Ignacio Agramonte.

La gran mayoría de los vacacionistas disfrutan de las instalaciones de los hoteles Club Villaggio Bravo Caracol y Brisas, ambos ubicados en el citado balneario, con excelentes playas, y principal atractivo turístico de Camagüey.

Afectado por los embates del huracán Irma a inicios del mes de septiembre, y luego de la recuperación de ese polo, se han fortalecido los servicios a los clientes en la planta hotelera, y se acondicionaron los entornos naturales con nuevas opciones para los vacacionistas.

Con esa ruta, que incluye una escala en el occidental balneario de Varadero, arribará semanalmente por el aeropuerto internacional camagüeyano Ignacio Agramonte, una cifra similar de viajeros italianos hasta abril del venidero año.

