Listas autoridades electorales en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Más de 9 mil personas se integran mañana al desarrollo del proceso electoral en Pinar del Río, donde se espera una nutrida presencia de electores en las urnas para elegir a los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y diputados al Parlamento como expresión de genuina demostración democrática.

Además de las autoridades electorales, unos 10 mil pioneros se encargarán de custodiar las urnas, mientras jóvenes estudiantes de las enseñanzas Media y Superior actuarán como colaboradores en las mesas y de igual modo lo harán en las comisiones municipales y provincial.

Los radioaficionados también apoyarán el proceso durante los comicios en Pinar del Río, por donde han sido nominados hombres y mujeres de reconocidos méritos.

Con anterioridad, los Comités de Defensa de la Revolución en vueltabajo trasladaron a los electores una pancarta que define la manera de ejercer el sufragio y los colores de cada boleta.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.