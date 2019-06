La recreación, en centro del debate juvenil

A contribuir desde la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, a educar el gusto de las nuevas generaciones, trabajar para que prevalezca la alegría y generalizar las mejores experiencias, convocó el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute, en el IX Pleno del Comité Nacional de la organización juvenil.

En la cita, que evaluó el tema de la recreación, el dirigente llamó a un trabajo comunitario integrado profundo, demostrando la capacidad de creación en las comunidades.

Insistió en trabajar con rigor la espiritualidad del pueblo, y reconoció el protagonismo de la UJC en las acciones desarrolladas en función de la recreación.

A contribuir a que las medidas para impulsar la economía encuentren en cada colectivo disposición para actuar mejor en el cumplimiento de los deberes, exhortó Gaute en el Pleno, al que asistió Abelardo Álvarez, miembro del secretariado de Comité Central del Partido.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.