La Habana y el desafío de una utopía

La fortaleza de San Carlos de la Cabaña abrió este martes sus pabellones y plazas a la Feria Internacional de Turismo de Cuba, con la presencia de Mercedes López Acea, miembro del Buró Político del Partido; el titular cubano del sector, Manuel Marrero y su homóloga de España, María Reyes Maroto.

El Historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, disertó sobre el desafío de esa utopía que representa el resurgimiento del centro histórico de la ciudad -declarado Patrimonio de la Humanidad- gracias a su novedoso modelo de gestión, de reconocimiento internacional.

El director de la Oficina del Historiador de la Ciudad reseñó momentos esenciale s del devenir histórico de la villa de San Cristóbal de La Habana fundada por españoles hace casi 500 años.

Leal mostró imágenes que testimonian una gesta restauradora de lo patrimonial, pero alcanza sobre todo una dimensión social y cultural.

