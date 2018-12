Inundaciones costeras en zonas bajas del Vedado

En recorrido efectuado por Radio Reloj por la calle 9na y sus transversales F, G y H, en El Vedado capitalino, se observa inundación desde Malecón, que abarca desde la Casa de las Américas hasta Maternidad de Línea.

Rosaura Moreno, vecina del lugar, dijo que desde horas tempranas el Consejo de la Administración, el delegado y miembros del CDR han estado alertando a la población de no caminar por áreas bajo agua, ni tampoco permanecer en la calle.

Víctor Saíz, del consejo popular Vedado, en Plaza de la Revolución, aseveró que personal de la PNR y del Partido Municipal han recorrido la zona y orientado evacuar en aquellos casos en que sea necesario.

Las calles F, G y H, desde 9na hasta Malecón, están inundadas, y se observa un oleaje severo por toda la Avenida Malecón; se recomienda a la población mantenerse informada y no permanecer en las zonas bajo agua.

