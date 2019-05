Inició en La Habana Porcicultura 2019

Con la participación de 300 delegados de ellos 60 provenientes de 14 países inició en el Hotel Nacional de Cuba el VIII Seminario Internacional Porcicultura Tropical 2019, que se extenderá hasta el viernes.

El viceministro de la Agricultura, José Miguel Rodríguez afirmó que el evento permitirá a los presentes exponer sus experiencias y conocimientos a través de talleres, mesas redondas y presentaciones orales y póster.

Refirió que entre los temas principales a debatir en Porcicultura Tropical resaltan la alimentación animal, salud, tecnología de la reproducción, así como medio ambiente e innovación tecnológica.

José Miguel Rodríguez significó que todos los análisis se realizarán desde una visión científica y productiva, lo cual contribuirá al incremento de las producciones porcinas sobre bases sostenibles y amigables con el medio ambiente.

