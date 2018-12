Informan condiciones de transportación marítima

El Grupo Empresarial Marítimo Portuario informó que debido a las condiciones hidrometeorológicas adversas en el Golfo de Batabanó, que afectan a los puertos de Batabanó, Gerona y Cayo Largo del Sur, se decidió suspender la transportación marítima de pasajeros y carga entre estos puertos a partir del 20 de diciembre, hasta tanto no mejoren las mismas.

Las empresas Prácticos de Cuba y Navegación Caribe se mantienen en contacto con el Instituto de Meteorología para informar el restablecimiento de estos servicios a la población.

La Empresa Viajero comenzó a aplicar el procedimiento aprobado para estos casos y mantiene comunicación estrecha con los pasajeros anotados en las listas de espera y con reservaciones.

Cuando se restablezca la transportación, serán atendidos priorizadamente los pasajeros con reservaciones que no pudieron recibir el servicio durante los días de suspensión.

