Inauguran librería en agencia cubana de noticias

Como resultado de un proyecto entre la Agencia Cubana de Noticias (ACN), Prensa Latina y las editoriales Ocean Press y Ocean Sur, se inauguró este viernes la librería Cuba Va.

Con sede en la ACN, la librería pone a disposición del público textos sobre los procesos revolucionarios de América Latina, antologías de pensamiento económico, filosófico y clásicos de la literatura infantil y juvenil.

Edda Diz Garcés, directora de la Agencia, dijo que la iniciativa forma parte de las acciones del medio para divulgar la verdad de la Isla caribeña en un contexto en el que se recrudece la política de confrontación de Estados Unidos.

David Deuchman, Presidente de Ocean Press y Ocean Sur subrayó que la instalación se inaugura en un año importante para los medios, cuando se conmemora el aniversario 60 de Prensa Latina, el 45 de la Agencia y los 30 años de la editorial que él dirige.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.