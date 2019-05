Inauguran en la Unesco exposición dedicada a La Habana

Las celebraciones desde la sede parisina de la Unesco del aniversario 500 de la fundación de La Habana comenzaron con la inauguración de una exposición fotográfica que permite descubrir esta ciudad real y maravillosa.

Así lo destacó la embajadora de Cuba ante esa organización de Naciones Unidas, Dulce Buergo, durante la apertura de la muestra del fotógrafo Julio Larramendi.

Por otro lado, la embajadora explicó que a propósito del aniversario se ha organizado un amplio y diverso programa que incluye acciones económicas, sociales, y culturares, como la restauración de edificios emblemáticos de la ciudad, la construcción de otros nuevos, la recuperación de grandes parques simbólicos, entre otras.

Unas 50 imágenes componen la muestra que quedó inaugurada la sede central de la Unesco, con la presencia de autoridades de la organización y de representantes de numerosos países.

