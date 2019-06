Imparable ejército de batas blancas

Los trabajadores del hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de la capital cubana, manifestaron hoy su contundente rechazo a la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

En el acto, la secretaria del Partido del municipio Centro Habana, María del Carmen Cordoví, realizó una breve explicación de los objetivos que persigue esa ley, y su carácter extraterritorial.

La doctora Genma Salas, especialista en Medicina Natural y Tradicional del centro hospitalario, convocó en su intervención a optimizar el ahorro de recursos para ayudar a la economía nacional a hacer frente a esta nueva agresión.

Los intentos de Estados Unidos por derrocar a la Revolución han fracasado históricamente, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton no mellará el espíritu de nuestro ejército de batas blancas, reafirmó Fabián Alexis, residente de la especialidad de Cardiología.

