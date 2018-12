Hoy y mañana, VIII Pleno de la UJC

El aporte de las nuevas generaciones a la batalla económica y a la producción de alimentos, centrará los debates del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), que sesionará hoy y mañana en La Habana.

Reunidos en el Centro de Convenciones de Cojímar para el octavo de sus plenos ordinarios, los miembros del máximo órgano de dirección de la UJC entre congresos partirán de la responsabilidad de la vanguardia política juvenil y sumarán a la evaluación de lo logrado el análisis de cuánto más urge hacer.

Yannara Concepción, miembro del Buró Nacional de la Juventud Comunista, destacó que se hará énfasis en la atención de la UJC y demás organizaciones y movimientos juveniles y estudiantiles a los jóvenes vinculados a tan estratégico frente.

Adelantó que no se pasará por alto la misión de sembrar conciencia sobre las realidades de un presente que a los jóvenes exige, participación real, desde su puesto.

