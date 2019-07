Homenaje a combatientes del 26 de Julio

La Habana, Cuba. – La máxima dirección de la Central de Trabajadores de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación de Mujeres Cubanas y de los Comités de Defensa de la Revolución rindieron homenaje este lunes a héroes del Moncada y a expedicionarios del Granma.

En la actividad, efectuada en la CTC Nacional por el Aniversario 66 de la gesta del 26 de Julio, los combatientes fueron recibidos con gran júbilo por afiliados a todos los sindicatos.

Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, en nombre de las organizaciones, expresó el orgullo de poder intercambiar con valiosos protagonistas de la obra de la Revolución.

Durante el dialogo, con la presencia de Víctor Gaute, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, los homenajeados conocieron cómo los trabajadores ganan protagonismo en la economía.

El moncadista Néstor González Campos, en nombre de los compañeros de lucha, exhortó a que se atiendan las denuncias del pueblo sobre las ilegalidades y que se conozcan las medidas que se adoptan con los irresponsables.

Al respecto, Carlos Rafael Miranda, Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, informó a los combatientes sobre la batalla que ya libran los CDR contra el alza de los precios y otras ilegalidades.

La miembro del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boue, habló sobre los esfuerzos de la organización por perfeccionar la presencia de las fuerzas femeninas en diversos frentes de la sociedad.

Sobre la entrega de los agricultores pequeños por incrementar la producción de alimentos como lo exigen estos tiempos, le habló a los combatientes Yamila Sarduy, vicepresidenta de la ANAP,

