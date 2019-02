Homenaje a Céspedes en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – Una representación del pueblo de Santiago de Cuba rendirá homenaje a Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, ante su tumba monumento al cumplirse este 27 de febrero el aniversario 145 de su muerte.



Hasta el Corredor Patrimonial del Cementerio Santa Ifigenia donde reposan los fundadores de la Patria acudirán pioneros, estudiantes, combatientes, federadas, trabajadores y autoridades del territorio a la ceremonia de recordación del iniciador de nuestra gesta independentista.

Céspedes cayó en la finca San Lorenzo en la zona santiaguera de la Sierra Maestra, en combate desigual contra tropas españolas, un día como hoy de 1874.

La Patria redime al fundador Carlos Manuel de Céspedes, quien ocupa un lugar entre los héroes inmortales, por su hazaña de levantar en armas a los cubanos para conquistar la independencia.

