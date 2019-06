Guardiamarinas defensores de la Revolución y el Socialismo

La Habana, Cuba. – Un numeroso grupo de jóvenes de la Academia Naval Granma Orden Antonio Maceo recibieron sus respectivos títulos de licenciados en ciencias navales militares, en ciencias náuticas; ingenieros en construcción naval e Hidrografía y Geodesia, entre otras especialidades.

La ceremonia militar de graduación Aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes la presidió el General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, ministro de las FAR.

El teniente de corbeta Elien Rodríguez dio lectura al juramento donde se expresa la convicción de mantener en alto el legado de Martí, Maceo, Fidel y Raúl y enfrentar la agresividad imperial y su bochornosa ley Helms-Burton.

Con la graduación de la Academia Naval Granma Orden Antonio Maceo en La Habana se continúa la entrega de títulos a egresados de las instituciones docentes de nivel superior de las FAR.

