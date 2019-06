Granmenses continúan programa por el 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Como parte del programa por el aniversario 66 de la gesta del 26 de Julio se inaugurará el sitio Web de la Asamblea del Poder Popular de Granma, al cual se accede por la dirección asambleagranma.co.cu

La apertura de ese sitio responde a la política de comunicación social e informatización de la sociedad, y se suma al Portal público en Internet del ciudadano granmense, contentivo de informaciones del desarrollo empresarial y de otras entidades administrativas, dijo Yanetsi Terry.

La vicepresidenta de la Asamblea de Granma precisó que por esa vía interactúan con el pueblo, y permite a los ciudadanos expresar quejas, inquietudes, planteamientos a sus delegados sin hacer acto de presencia en las Oficinas de atención a la población.

Añadió que esa provincia avanza en materia de estructura tecnológica, y afirmó que el sitio Web se concentra en las cuestiones de Gobierno granmense.

A la designación de Granma como sede del acto nacional por el 26 de Julio dedican los jóvenes del territorio movilizaciones en apoyo a programas de la economía, los fines de semana.

Yordanis Charchaval, primer secretario de la UJC en esa provincia, declaró a Radio Reloj que las nuevas generaciones de granmenses vierten energías en construcciones, labores agrícolas y en obras significativas que concluirán para el Día de la Rebeldía Nacional.

Significó que como parte de su sistema de trabajo la organización juvenil en Granma estableció que las actividades orgánicas o de otra índole terminen con labores productivas, como lo hicieron los asistentes al activo provincial campesino en la recogida de frutas en Niquero.

Esos jóvenes también pintaron el Campamento de Pioneros, sanearon Playa Las Coloradas, importante plaza para el verano, y demostraron que están en 26.

