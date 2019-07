Granma se alista para la celebración del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Directivos y trabajadores del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas y organismos del Estado en Bayamo, contribuyeron este domingo a concretar acciones constructivas, de limpieza e higienización del Parque Museo Ñico López de la capital de Granma.

Ese es el otrora Cuartel Céspedes que asaltó la Generación del Centenario hace 66 años en apoyo a la acción principal contra el Moncada, y vestirá sus mejores galas el Día de la Rebeldía Nacional.

Al Parque Museo Ñico López se le repusieron las astas de izar la bandera cubana y la del 26, reciben mantenimiento la jardinería, sus redes eléctricas, se le cambia la iluminación y se pinta el exterior e interior del inmueble.

Del Cuartel Céspedes sólo se conserva su Club de Oficiales, contentivo de objetos de los asaltantes y la mesa de mármol en la que se situó la urna con las cenizas de Fidel, al paso de su cortejo fúnebre hacia Santiago de Cuba.

Una representación del pueblo de Bayamo asistirá hoy a un vespertino en su Plaza de la Revolución, para reafirmar los compromisos socioeconómicos de los granmenses como saludo al 26 de Julio.

En la cita se conferirá un reconocimiento especial al colectivo del Museo de Cera de Bayamo, único de Cuba, y que acaba de cumplir 15 años de fundado.

Se declararán centros En 26, y los bayameses expresarán su apoyo al discurso del presidente Miguel Díaz-Canel, al resumir el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Novena Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En ese escenario, Díaz-Canel dijo que en unos días se celebrará el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, por los resultados de la provincia que honra con su nombre a la Generación que trajo a Cuba la libertad definitiva hace más de 60 años por Las Coloradas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.