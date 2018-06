Fortalecer el movimiento sindical desde la base

Con la presencia de Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, sesionó en San José de las Lajas, Mayabeque, la Conferencia Municipal XXI Congreso Obrero.

Los asistentes intercambiaron sobre temas relacionados con la labor sindical en el cumplimiento de los planes económicos y de servicios, la atención a las nuevas formas de gestión no estatal y la capacitación de los líderes de base.

El máximo dirigente de la central sindical cubana dijo que el Congreso se gesta desde el colectivo laboral, pues es el escenario donde los trabajadores tienen la posibilidad de participar, expresar sus criterios, propuestas y compromisos.

Tras varias intervenciones relacionadas con el pago salarial en diferentes sectores, Guilarte De Nacimiento explicó que, sin duda, por su impacto social, será uno de los temas de análisis en la reunión.

