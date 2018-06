Forestales de Pinar del Río marcan el paso en Cuba

Pinar del Río, Cuba. – El próximo miércoles los trabajadores forestales de Pinar del Río festejarán en el municipio de La Palma el acto nacional de clausura de las jornadas de homenaje a esos hombres y mujeres, cuyo quehacer se inscribe en el medio ambiente y la economía.

Dentro de esa masa obrera se destacan también el colectivo de la Planta de Impregnación de Postes para los servicios eléctricos y telefónicos, único de su tipo en Cuba y recientemente seleccionada como Vanguardia Nacional del sector.

El Día del Trabajador Forestal se celebra cada 21 de junio, fecha del inicio de las plantaciones de árboles, sin embargo los pinareños adelantan el acto nacional con el fin de posibilitar extender los festejos.

Los hombres y mujeres del sector en la provincia además de madera aserrada atienden otros planes como el carbón vegetal, café, miel, el cultivo de la guayabita del pinar y la obtención de resina de pino.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.