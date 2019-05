Felicita Vicepresidente cubano a nuevo emperador japonés

El vicepresidente cubano Roberto Morales felicitó la asunción del nuevo emperador de Japón, Naruhito, y el comienzo de la era Reiwa, que coincide con el aniversario 90 del establecimiento de las relaciones bilaterales.

Bajo esta nueva era, expresamos el deseo de continuar el desarrollo de los amistosos vínculos entre Cuba y Japón, señaló el vicepresidente tras firmar el libro dispuesto para la ocasión en la sede de la Embajada nipona en La Habana.

Morales, acompañado por la vicecanciller cubana Anayansi Rodríguez, añadió que ambas naciones seguirán en la promoción de la paz, la armonía, el diálogo y el entendimiento internacionales.

La asunción del nuevo emperador representa la era Reiwa, que según el Gobierno, significa Armonía Hermosa, proviene del Manyoshu -la más antigua antología existente de poesía nipona-, y evoca la cultura como puente para unificar a los ciudadanos del archipiélago.

