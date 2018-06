Facultad de turismo de La Habana celebra aniversario

La Habana, Cuba.- Garantizar la excelencia de los futuros profesionales, así como aportar nuevos enfoques y proyectos al sector turístico, constituye el principal objetivo de la Facultad de Turismo, próxima a su 10 aniversario.

El 3 de julio tendrá lugar el acto al cual están invitadas entidades que contribuyeron a formar a los más de 800 graduados declaró Lisandra Torres, vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de la Habana.

Aunque la carrera no es acreditada de excelencia por la Junta de Acreditación Nacional, la institución trabaja con vistas a cumplir los requisitos y lograr el mérito, para el próximo año.

También la Facultad de Turismo prevé realizar un intercambio con estudiantes de las restantes universidades cubanas donde se estudia esa especialidad, así como sumarse con varios proyectos a la celebración de los 500 años de la fundación de La Habana.

