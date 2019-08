Expresión de unidad de las mujeres

La Habana, Cuba. – Un encuentro con la historia sostuvieron fundadoras de la Federación de Mujeres Cubanas, FMC, donde el primer pensamiento fue para Fidel y Vilma, quienes con su visión de futuro engrandecieron la obra revolucionaria.

Diversas generaciones de compañeras que han hecho posible estos 59 años de creada la FMC, rememoraron momentos importantes del trabajo desde la base, en presencia de la Secretaria General de la organización, Teresa Amarelle.

Carmen del Busto, recordó sus inicios en la FMC, en un escenario de tabúes y limitaciones, y significó que el 23 de agosto de 1960 marcó un hito para la mujer y la Revolución cubanas.

Osoria Herrera, narró sus vivencias como primera dirigente del plan viandero en el municipio espirituano de Banao, lo que demostró la alta confianza de Fidel en la capacidad de liderazgo de las féminas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.