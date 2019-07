Explican causas del déficit de generación eléctrica

La Habana, Cuba. – El ministro de Energía y Minas, Raúl García Barreiro, declaró que la conjunción de averías imprevistas en cinco unidades generadoras, sumado al mantenimiento planificado en otras han sido las causas del déficit en la generación de energía eléctrica en el país desde este martes.

Explicó que la entrada en mantenimiento de 2 unidades en Cienfuegos y la unidad No. 5 de Renté, coincidió con averías de una en Mariel, 3 en Nuevitas y otra en la Central Antonio Guiteras, lo que conllevó interrupciones del servicio en todo el país.

García Barreiro acotó que se ha tratado de no afectar circuitos con servicios básicos a la población y que el déficit en la generación no está asociado a la disponibilidad de combustible.

Se prevé en las próximas horas la entrada paulatina de 3 unidades generadoras para ir normalizando la situación del sistema electroenergético nacional a partir del próximo sábado.

