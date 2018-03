Exigen en Cuba inclusión de Venezuela en Cumbre de las Américas

La Habana, Cuba.- El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, Fernando González Llort, demandó en La Habana la inclusión de Venezuela en la VIII Cumbre de las Américas, tras la decisión del gobierno anfitrión de no invitarla.

González expresó que estamos ante una postura antidemocrática, dirigida a impedir que el gobierno y el pueblo del país sudamericano eleven su voz para exponer la verdad y defender a la revolución bolivariana.

Subrayó Fernando González que la Revolución Bolivariana y el presidente Nicolás Maduro requieren todo el apoyo, solidaridad y acompañamiento posibles, para que puedan estar presentes en Lima.

El presidente del ICAP manifestó que desde la VIII Cumbre de las Américas y desde cualquier parte del mundo Venezuela siempre tendrá el apoyo y la solidaridad por parte de Cuba.

