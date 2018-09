Evalúa Esteban Lazo en Santiago de Cuba perfeccionamiento del Poder Popular

A desarrollar un gobierno consagrado al pueblo como estilo de trabajo convocó Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, en las conclusiones de su visita integral a Santiago de Cuba.

Durante el resumen de la inspección gubernamental que evaluó la marcha de tareas priorizadas en el orden social y económico, Lazo llamó a continuar trabajando para elevar la eficiencia y sustituir importaciones.

En reunión con los Presidentes de Consejos Populares y las principales autoridades del territorio, reconoció el esfuerzo extraordinario de los santiagueros en la ejecución de viviendas y de sitios de disfrute para el pueblo.

Examinó los proyectos de desarrollo local en los nueve municipios para la producción de materiales de la construcción indispensables en la reanimación del fondo habitacional y reclamó más vinculación de los electores en ese empeño.

Durante su visita integral a Santiago de Cuba, el Presidente del Parlamento cubano evaluó también el Programa Materno Infantil, el de Medicina natural y tradicional y las acciones de higienización para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti.

William Hernández, delegado de la Agricultura en la provincia, explicó al dirigente las estrategias que desarrollan para proveer de 30 libras de viandas y vegetales por mes a la población.

Lazo comenzó la jornada con el homenaje al Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, al Héroe Nacional, José Martí, y a los padres fundadores Carlos Manuel de Céspedes y Mariana Grajales, cuyos restos reposan en el cementerio Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba.

Este sábado visitó además, la nueva panadería dulcería La Central, de la Empresa Cubana del Pan, a inaugurarse próximamente, así como el moderno gimnasio Fuerza y Vida, en el barrio de Vista Alegre.

