Evalúa Consejo de Defensa Provincial de la Habana recuperación del tornado (+Foto)

La marcha del proceso de recuperación en los municipios capitalinos afectados por el tornado del pasado 27 de enero, fue evaluado este lunes en reunión del Consejo de Defensa Provincial de la Habana, con la presencia de Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido en la capital y el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

En la reunión se pasó revista a los acuerdos adoptados por el Consejo de Defensa Provincial para la atención a las personas afectadas por el fenómeno meteorológico. Trascendió que en menos de un mes del paso por el tornado por los municipios de Diez del Este l Octubre, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Regla y Habana y se han construido 100 viviendas.

Se informó del ambicioso plan de viviendas para este año, en el cual se pretende construir seis mil 100 casas, donde se priorizara 804 destinadas para los damnificados del tornado.

Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Comité Provincial del Partido en la ciudad e integrante del Comité Central manifestó que lo sucedido tras el paso del tornado debe de ser un aprendizaje para los dirigentes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en la capital.

Iribar insistió que la cercanía a las personas, la preocupación y ocupación por sus problemas tiene que convertirse en una práctica cotidiana, así como debe de caracterizar el trabajo de las autoridades capitalinas. En la reunión participo Reinaldo García Zapata , presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la Habana e integrante del Comité Central.

