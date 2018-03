Establecido el horario de verano en toda Cuba

La Habana, Cuba. – Desde este domingo 11 de marzo de 2018 quedó vigente en el territorio nacional el horario de verano, que posibilita aprovechar al máximo la luz solar.

Al aplicar esa decisión de alta incidencia en el ahorro energético, se obtendrá no solo una disminución del consumo de electricidad, sino también una reducción significativa de la máxima demanda de la hora pico, al no coincidir en gran medida la cocción de alimentos con la iluminación.

En ese sentido, la Oficina Nacional para el control del uso racional de la energía reitera que todo lo que hagamos para un uso eficaz de la energía, redundará en beneficio de todos y de la economía del país.

Muchas naciones del mundo adoptan cada año el horario de verano, que en Cuba comenzó durante la República mediatizada y después del triunfo de la Revolución se aplicó a partir de 1963.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.