Esfuerzo por la salud animal en La Habana

La Habana, Cuba. – El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, durante la reinauguración de la Clínica Veterinaria José Luis Callejas, conocida como la de Carlos III, en La Habana, afirmó que la obra forma parte de un proceso que incluye la recuperación de ese tipo de consultorios en La Habana y la creación de una red de farmacias veterinarias.

Con una inversión de más de 80 mil pesos en moneda nacional y 130 mil en divisas, la entidad se sometió a una reparación capital, que permitió la recuperación de todas sus instalaciones.

El doctor Edgar Aguilera, director de la Unidad Empresarial de Base de Clínicas y Consultorios de Veterinaria, explicó que la institución cuenta con consultas de oftalmología, oncología, además se realizan cirugías y curaciones.

Resaltó que aunque aún existen carencias de equipos se trabaja por mejorar las condiciones que permitan la seguridad y bienestar de los animales.

** Fotos tomadas de Cubadebate

