Empresas cubanas se defenderán ante corte estadounidense

La Habana, Cuba. – Las empresas cubanas Corporación Cimex y la Unión Cuba Petróleo han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse en una corte federal del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ante la demanda presentada por la multinacional ExxonMovil, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

Tras la activación de ese engendro jurídico el 2 de mayo de este año, la petrolera ExxonMobil fue la primera gran corporación en demandar a empresas cubanas ante un tribunal estadounidense.

La Ley Helms-Burton es un instrumento legal y político de la agresión del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que busca perpetuar e internacionalizar el bloqueo, así como atemorizar a empresarios de terceros países que legítimamente mantienen negocios en la Isla.

Diseña además, en su Título II, un oprobioso plan de recolonización de Cuba, inaceptable para nuestra nación y nuestro pueblo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.