El mejor antídoto cubano contra la Ley Helms-Burton

Si pretende el gobierno de los Estados Unidos cerrar más el cerco a Cuba con la activación del Título III de la Ley Helms Burton, habrá que responder con el mejor antídoto, la unidad del pueblo, opinó Osvaldo Álvarez, Máster en Filosofía del Derecho.

Insiste el experto en que la puesta en vigor de la nombrada Ley de la Esclavitud constituye una aberración jurídica, y ante tal felonía ha de ser la fraternidad, la respuesta de los cubanos.

Ese halcón llamado John Bolton, anunció en abril último la activación del Título III de la Helms-Burton y la implementación de cambios para regular los viajes por razones no familiares a la Isla.

Ese nuevo paso puede tener un impacto negativo en las operaciones de líneas aéreas y compañías de cruceros con vínculos al país, reflexionó el profesor de la Universidad de Matanzas.

